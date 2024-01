Tivoli | violentava da anni la figlia minorenne | arrestato il padre | un cittadino romeno

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Avrebbe abusato sessualmente delladi diecidal 2020. Per questo nel pomeriggio del 10 gennaio, a San Cesareo (RM), gli Agenti della Polizia di Stato del pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato– Guidonia hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere nei confronti di C.F.M. di46,incensurato, il quale dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata.: da treabusava dellaL’ uomo, separato da alcunidalla moglie, era solito frequentare regolarmente i suoi due figli; secondo quanto deciso dal provvedimento disposto dal Giudice in sede di separazione. Accogliendoli ...

Per tre anni avrebbe violentato sua figlia, una bambina che oggi ha 10 anni. E' l'accusa a carico di un uomo di 46 anni, che è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di una misura cautelare in ...