Tivoli Roma | violenza sessuale su figlia di 10 anni | arrestato 46enne

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L'uomo, di nazionalità romena, è separato da alcunidalla moglie e vedeva regolarmente i suoi due figli nella propria casa di San Cesareo. Proprio in queste circostanze, secondo l'accusa, il ...

Per una storia di pedofilia è finito sotto inchiesta un ex dirigente di Azione Cattolica . L’uomo, anche insegnante di religione presso una scuola, ... (ilcorrieredellacitta)

Per questo nel pomeriggio del 10 gennaio, a San Cesareo (), gli Agenti della Polizia di Stato del pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato- Guidonia hanno ...L'uomo, di nazionalità romena, è separato da alcuni anni dalla moglie e vedeva regolarmente i suoi due figli nella propria casa di San Cesareo. Proprio in queste circostanze, secondo l'accusa, il ...ROMA (ITALPRESS) - A San Cesareo, in provincia di Roma, gli agenti della Polizia di Stato del pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato Tivoli - Guidonia, hanno dato ...Un uomo di 46 anni è stato arrestato a San Cesareo con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia che oggi ha 10 anni.