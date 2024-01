Tivoli | la truffa del registratore di cassa | è rotto da mesi e non produce scontrini fiscali

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Continuano i servizi ad alto impatto della polizia di stato in tutta la capitale e nelle province. I servizi, svolti ormai periodicamente, hanno come obiettivo anche quello di incrementare la percezione di sicurezza nella zona ed aumentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, grazie alla presenza e alla maggiore visibilità sul territorio delle Forze dell’Ordine: interessato stavolta il quadrante est della capitale, con le zone di San Basilio e, banda della spaccata in azione: portata viaforte del market con oltre 25mila euro Cosa è successo ala serata di giovedì 11 gennaio 2024 Nella serata di ieri, giovedì 11 gennaio 2024 a, gli agenti della polizia di stato, coordinati dal locale commissariato, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del ...

...eseguito un provvedimento cautelare emesso dal gip disu richiesta della Procura Europea (Eppo) di Palermo e Roma nei confronti di tre imprenditori nell'ambito di un'inchiesta su unada ...Ladi Fiumicino non è l'unica nota, dato che l'allarme qualche tempo era scattato anche a ...al loro interno vengano affidati all'Istituto di Vendite Giudiziarie dei Tribunali di Roma e. ...Errore di comunicazione o truffa aggravata. In attesa di scoprire come andrà a finire il caso del pandoro Balocco di Chiara Ferragni, l'Agcom si porta avanti e detta nuove regole per ...SAN CESAREO - Avrebbe abusato sessualmente della figlia di dieci anni dal 2020. Per questo nel pomeriggio del 10 gennaio, a San Cesareo (Roma), gli Agenti del ...