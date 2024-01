Ti ricordi… Pino Taglialatela e il record di rigori parati | “Studiavo tutti i tiratori La Nazionale? Un rimpianto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Prima Platt, poi Dezotti: ilcomincia da lì. Unche dice che se ti trovi di fronte ae devi battere un calcio di rigore al cinquanta per cento te lo prenderà. Percentualeche resiste ancora: su 27contro in Serie A ne ha13, i primi due, consecutivi, a Platt della Samp e Dezotti della Cremonese trent’anni fa, a Gennaio del 1994. “Il segreto?. E mica c’era Youtube all’epoca. No, ore e ore di vhs per capire come calciavano gli attaccanti: ad esempio a furia di guardare video capii che Beppe Signori prendeva rincorse di due o tre passi. Con due passi tirava in un modo, con tre in un altro: glielo presi”. E in tanti si sono fermati su quei guantoni: da Baggio a Ruben Sosa, da Chiesa a Batistuta: ...