' The Rookie' | alle 21 20 su Rai 2 | ecco la trama degli episodi in 1v assoluta

Guarda ora tutti gli episodi completi della serie tv The Rookie in Streaming gratis e in HD in italiano su Netflix. Con la possibilità di ... (screenworld)

Venerdì 12 gennaio, alle 21.20, riprende su Rai 2, in prima visione assoluta, la serie "", con Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan, la recluta più anziana della polizia di Los Angeles. Nell'episodio dal titolo "Ondata di calore", la città di Los Angeles è sconvolta da un ...Stasera , 12 gennaio 2024, su Rai 2 , in prima serata torna5 , la nuova stagione, inedita in Italia, della serie poliziesca con protagonista Nathan Fillion . Nel corso della serata assisteremo a due episodi in prima visione assoluta: ecco il cast e ...“The Rookie”, con Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan, la recluta più anziana della polizia di Los Angeles. Venerdì 12 gennaio, alle 21.20, riprende su Rai 2, in prima visione assoluta.Stasera Rai 2 manda in onda in prima serata due nuovi episodi di The Rookie 5: la trama e il cast della serie con protagonista Nathan Fillion ...