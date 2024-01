Tesla interrompe la produzione nella Gigafactory tedesca fino metà febbraio a causa degli scontri nel Mar Rosso

Samsung ha infatti fornito il software el'hardware per proteggere auto e casa dai sempre più ...stoccare notevoli quantità di energia per restituirla quando la fornitura elettrica si. ...Samsung ha infatti fornito il software el'hardware per proteggere auto e casa dai sempre più ...stoccare notevoli quantità di energia per restituirla quando la fornitura elettrica si. ...I problemi di navigazione nel Mar Rosso hanno causato una mancanza di componentistica che obbliga Tesla a interrompere la produzione di vetture nella Gigafactory di Berlino.Un peruviano di 37 anni è stato sottoposto a obbligo di dimora per aver aiutato un 41enne, già noto alle forze dell'ordine, a dare fuoco a quattro auto a Gorgonzola. La vittima aveva denunciato le min ...