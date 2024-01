Terzo Valico | inaugurati i primi 8 | 5 km della linea ferroviaria

(Di venerdì 12 gennaio 2024) GENOVA (ITALPRESS) –oggi i8,5 chilometrinuovadel Progetto Unicodei Giovi/Nodo di Genova tra Rivalta Scrivia e Tortona consentendo così il ritorno dei treni regionali tra Tortona e Novi Ligure. I nuovi binari costituiscono il tratto finale, in direzione Nord,futuraAV/AC in fase realizzativa dal General Contractor guidato dal Gruppo Webuild per conto di ReteItaliana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane e Committente dell’intera opera e con il coordinamento del Commissario di Governo Calogero Mauceri. Sul primo treno partito da Tortona questa mattina sono saliti a bordo Edoardo Rixi, Viceministro delle ...

(Adnkronos) – Prosegue il progetto Cantieri Parlanti, con cui il Gruppo Fs Italiane racconta i cantieri delle opere in via di realizzazione con le ... (giornaledellumbria)

TORTONA. "Sono di Genova, ho fatto la tesina sulall'Università, doveva finire all'inizio degli anni 2000, spero di poterlo inaugurare nel 2026. Ma fino ad allora non avrò pace, ogni giorno, per verificare che tutti facciano il loro ...Parlando durante l'inaugurazione dei primi 8,5 chilometri della nuova linea del, Cirio ha evidenziato il ruolo fondamentale del Piemonte come retroporto per Genova, Alessandria, Savona e ...TORTONA (AL) - I primi 8,5 km del nuovo Terzo Valico dei Giovi sono stati inaugurati questa mattina alla presenza del Viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, dei presidenti di Regione Toti e Ci ...Il viceministro Rixi: "Nel 2026 sarà collegato definitivamente con il sistema del Nodo di Genova e darà vita alla nuova Alta Velocità" ...