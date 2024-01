Tenta di rapinare una profumeria | Arrestato 61enne

(Di venerdì 12 gennaio 2024) I Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna, con il supporto dei colleghi della Stazione e del Nucleo Operativo di Roma Parioli hannoun cittadino straniero di 61 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato dita rapina. Nello specifico, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri sono interventi in Via Salaria, presso una, dove il proprietario ha denunciato che dopo la chiusura si era trattenuto all’interno per dei lavori quando a un certo punto un uomo si è introdotto dirigendosi alla cassa e asportando del denaro contante. Accortosi della presenza dello sconosciuto lo ha bloccato, ingaggiando con lui una colluttazione, riuscendo a dare l’allarme. Grazie all’arrivo tempestivo dei Carabinieri, l’uomo è stato immediatamente fermato e trovato in possesso delle banconote rubate e ...

È in coma e lotta tra la vita e l morte una trans di 49 anni vittima di un tenta tivo di rapina finito male. È successo a Monteforte Irpino

