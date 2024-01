Tennis | Sinner | “Obiettivo 2024? Andare a caccia”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (askanews) – Le lancette puntate alle 2 di notte tra sabato e domenica. E’ in quel momento che Jannikaprirà gli Australian Open sulla mitica Rod Laver Arena, il campo centrale di Melbourne. Gli organizzatori hanno infatti ufficializzato l’order of play della prima giornata dei due campi principali di Melbourne Park., testa di serie numero 4, scenderà in campo contro l’olandese Botic Van de Zandschulp: inizio alle ore 12 australiane (a Melbourne il fuso orario è +10 rispetto all’Italia). E’ un Jannik più maturo, più a suo agio con l’ambiente, persino con i giornalisti, quello che si presenta al media day di vigilia del torneo Aussie. “Ho avuto pochi giorni liberi – racconta – meno di una settimana, e sicuramente mi ha fatto beneun po’ a sciare e staccare mentalmente. Mi ha fatto bene anche solo ...

Mi sento pronto a mostrare un buon', ha aggiunto.ha parlato anche del feeling con il suo team: 'Ci divertiamo tanto. Se vivessimo tutti in una stessa casa, potremmo restarci a lungo ...... non solo sul". L'aspetto mentale e il vero punto di svolta. Van de Zandschulp è il primo ostacolo lungo il cammino, e a conti fatti nemmeno il più semplice possibile.lo sa bene e non ...Nella notte tra sabato e domenica, alle 2, Jannik in campo sul centrale contro il n. 59 del mondo: "Mi sento pronto per fare bene" ...Jannik Sinner sarà il primo giocatore a scendere in campo sulla Rod Laver Arena nell’edizione 2024 dell’Australian Open. Nella notte tra sabato e domenica subito in campo pure Arnaldi e Bronzetti ...