Tennis | Cobolli e Zeppieri al Main Draw degli Australian Open

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gen. (askanews) – Sale a 7 il numeroazzurri bel tabellone principale(montepremi record di 86,5 milioni di dollarii) che scattano domenica sui campi in cemento di Melbourne Park. Nella notte italiana hanno infatti centrato la qualificazione sia Flavioche Giulioche si aggiungono così a Berrettini, Musetti, Sinner, Sonego e Arnaldi. Nel turno decisivo delle qualificazioni, n.102 ATP, ha regolato 64 62 l’argentino Santiago Rodriguez Taverna, 24enne di Buenos Aires, n.207 ATP. Il sorteggio lo ha abbinato ad un avversario “tosto” come il cileno Nicolas Jarry, n.18 del ranking e del seeding, che nelle tre precedenti partecipazioni al tabellone principale di Melbourne ha superato ...

Settimana n.401 da leader per il serbo, Musetti e Arnaldi stabili ROMA - Settimana numero 402 da numero uno al mondo per Novak Djokovic , che dopo ... (ilgiornaleditalia)

Settimana n.401 da leader per il serbo, Musetti e Arnaldi stabili ROMA - Settimana numero 402 da numero uno al mondo per Novak Djokovic , che dopo ... (247.libero)

Solo due di loro però sono riusciti ad accedere al tabellone principale, ovvero Flavioe Giulio Zeppieri . Sette quindi gli italiani al via al primo turno degli Austalian Open 2024. Tra le ...Nel turno decisivo delle qualificazioni, n.102 ATP, ha regolato 64 62 l'argentino Santiago Rodriguez Taverna, 24enne di Buenos Aires, n.207 ATP. Il sorteggio lo ha abbinato ad un avversario "...Considerando anche le donne, ci saranno 13 italiani in tabellone agli Australian Open. Nulla da fare per Vavassori e Napolitano ...Domenica avremo tutte le risposte, ma ho fiducia. Mi sento pronto a mostrare un buon tennis. Con il mio team ci divertiamo tanto. Se vivessimo tutti in una stessa casa, potremmo restarci a lungo ...