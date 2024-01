Tennis | Australian Open Sinner ' Pronto a far bene'

MELBOURNE - Sale a 7 il numero degli azzurri bel tabellone principale degliOpen (montepremi record di 86,5 milioni di dollari australiani) che scattano domenica sui campi in cemento del Melbourne Park. Nella notte italiana hanno infatti centrato la qualificazione ...MELBOURNE - " Mi sento pronto a far bene ". Jannik Sinner , dopo l'esordio stagionale al Kooyong Classic, è già focalizzato sugliOpen che scatteranno domenica al Melbourne Park . " Sono venuto qui abbastanza presto, il tempo è bello, fa caldo - le sue parole riportate da Supertennis - Ho giocato un paio di partite in ...Jannik stia attento alle trappole nei primi turni dello slam. Grazie alla novità tecnica potrebbe fare meno fatica ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Sale a 7 il numero degli azzurri bel tabellone principale degli Australian Open che partono da domenica sui campi in cemento di Melbourne Park. Nella notte italiana hanno i ...