Tennis | Australian Open Sinner Pronto a far bene

Eliminati al turno decisivo invece Napolitano e Vavassori MELBOURNE (AUSTRALIA) - Sale a 7 il numero degli azzurri bel tabellone principale degliOpen (montepremi record di 86,5 milioni di dollari australiani) che scattano domenica sui campi in cemento del Melbourne Park. Nella notte italiana hanno infatti centrato la qualificazione ...... Atp 250 da 661.585 dollari in corso sul duro di Auckland e fra gli ultimi appuntamenti di preparazione agliOpen. A contendersi il titolo, infatti, saranno Taro Daniel e Alejandro Tabilo: ...Aryna Sabalenka said Friday she felt "really great" heading into the defence of her Australian Open title, with a hard grind during the pre-season making her "as ready as I can be".Slim pickings for Australian women’s tennis since Ash Barty’s retirement. Not one player in the world’s top 100. What a dramatic free fall from grace for a nation that has produced champions like ...