Tanani “grasso” indigna i fan | la foto del cantante accende la polemica | piovono accuse pesanti

Leggi su donnapop

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Cosa è successo a Tananai? Nell’ultimacondivisa su Instagram apparee diverso dal solito: il post ha scatenato un’enorme. Ma cosa è successo? Ildi Tango hato molti dei suoi fan per via di una caduta di stile che non è piaciuta al popolo del web: Tananai, che da sempre...