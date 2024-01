Taiwan | sfida a tre nelle urne Dalla geopolitica all’economia | così il voto di 20 milioni di persone pesa sugli equilibri mondiali

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il futuro dell’Asia-Pacifico si decide a Taipei. Oltre 19,5diesi sono chiamati alleper scegliere un nuovo presidente e rinnovare lo Yuan legislativo, il Parlamento della Repubblica di Cina,. Un appuntamento elettorale nel cuore di una delle democrazie più libere del continente asiatico che avrà ripercussioniinternazionali per via del ruolo assunto dall’isola nella triangolazione con Cina e Stati Uniti. Ombre cinesi – Dall’esito elettorale dipende infatti la direzione delle relazioni intra-stretto, dopo anni di crescenti tensioni che hanno visto la Cina di Xi Jinping intensificare la pressione militare su Taipei. Il tutto in vista di quella “riunificazione” che Xi considera una “necessità storica” e che ha ribadito durante il suo discorso ...

...sotto il suo controllo e che gli Usa abbiano usato spessoper irritare gli umori cinesi, come la visita della speaker Nancy Pelosi nell'agosto del 2022 che fu letto come una '' ...TAIPEI - Una poltrona per tre. Una prima volta per la piccolache domani (sabato 13 gennaio) va alle urne per eleggere un nuovo presidente e un nuovo Parlamento. Oltre alla tradizionale corsa tra il Partito democratico - progressista (Dpp) , al governo ...Il futuro dell’Asia-Pacifico si decide a Taipei. Oltre 19,5 milioni di taiwanesi sono chiamati alle urne per scegliere un nuovo presidente e rinnovare lo Yuan legislativo, il Parlamento della Repubbli ...I riflettori del mondo intero sono puntati su Taiwan, dove tra poche ore si terranno le elezioni generali che decreteranno il nuovo presidente… Leggi ...