Taipei al voto scopre la figura di Ko Wen-jiee | influencer | rottamatore e gaffeur

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Più dei sondaggi, a un giorno dalle elezioni taiwanesi (sabato 13 gennaio), contano i follower sui social. È questa la sintesi dell’ondata di “socialismo reale” il cui significato non è propriamente quello che immaginava la Cina per quella che considera una sua provincia, da riannettere al più presto. Le elezioni di sabato portano alle urne 19 milioni di cittadini di Taiwan per scegliere il loro prossimo presidente. Si tratta di una delle contese più aspre dai tempi delle prime elezioni nell’isola indipendente. Era il 1996 e se lo scenario politico si sta ora scaldando nuovamente è anche perché le elezioni legislative, altrettanto incerte, si terranno il lo stesso giorno. Fino a pochi giorni fa i favoriti per la presidenza erano Lai Ching-te del Partito Democratico Progressista (DPP), al potere da otto anni, e Hou You-yi del Kuomintang (KMT). Ma grazie a potenti azioni sui social ...