Tagli alle scuole | sindacati dicono stop al dimensionamento scolastico | “A rimetterci saranno il personale e gli studenti”

Nientepensioni di vecchiaia per medici,... Gioco d'azzardo, l'Agcom multa Google e Twitch per oltre 2 milioni di euro L'autorità per le comunicazioni ha accertato la presenza di oltre 80 ...alla sanità, i condoni a raffica, la deriva autoritaria, il ritorno del fascismo, la ... I prezzi sonostelle Con un calo di ben 11 punti percentuali ora l'Italia si ritrova con l'...L’Anaao Toscana, l’Associazione nazionale assistenti e aiuti ospedalieri, non ci sta alle ultime notizie sul fronte sanitario provenienti dalla ...ANCONA - Non più 229 presidi nelle Marche, ma 214 in via transitoria, che l’anno prossimo saranno 208 e l’anno dopo ancora 204. È la dura legge del Pnrr che ...