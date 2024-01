Tabellone Wta Hobart 2024 | Trevisan | Cocciaretto e Bronzetti ai nastri di partenza

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ile gli accoppiamenti del WTA 250 di, evento in programma dall’8 al 13 gennaio. La belga Elise Mertens guida il seeding, seguita dalla statunitense Emma Navarro e dalla cinese Lin Zhu. Sono ben tre le tenniste azzurre al via: Elisabetta, finalista uscente, Luciae Martina. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTAFINALE (1) Mertens vs (2) Navarro SEMIFINALI (1) Mertens b. (WC) Saville 6-4 4-6 7-5 (2) Navarro b. Yue Wang 6-4 6-3 QUARTI (1) Mertens b. Rus 7-5 6-0 (WC) Saville b. (3) Zhu 3-6 6-1 6-4 Yue Wang b. (Q) Putintseva 7-5 7-6(4) (2) Navarro b. (LL) Tomova 4-6 6-3 6-2 SECONDO TURNO (1) Mertens b. ...

...500 con un montepremi di 922.573 dollari in calendario sul duro (Greenset). La Ostapenko, sesta favorita del, si è imposta per 6 - 2 7 - 6(3) su Ekaterina Alexandrova e giocherà la sua ...Come per il ranking Atp (o) ad ogni tennista viene assegnato un punteggio al termine di ... Così, dopo il sorteggio deldi Melbourne, 'Tennis Abstract' ha calcolato le percentuali di ...A 22 anni e per la prima volta in carriera, Lulu Sun (WTA 189) parteciperà ad un torneo del Grande Slam. La nativa della Nuova Zelanda ha infatti superato anche il terzo ed ultimo turno di qualificazi ...Sale a 7 la pattuglia azzurra nel tabellone principale degli Australian Open: strappano il pass nelle qualificazioni Flavio Cobolli e Giulio Zeppieri, entrambi all'esordio assoluto nello Slam Down ...