Sven-Goran Eriksson | «Ho lo stesso tumore di Vialli Il mio programma per il futuro è svegliarmi al mattino e stare bene»

(Di venerdì 12 gennaio 2024) «Devo continuare a vivere finché posso»: cosìrisponde a Hoara Borselli che su Libero gli chiede il suo stato d’animo. L’allenatore, 75 anni, ha rivelato di avere un cancro allo stadio terminale e che gli resta più o meno un anno di vita.rivela di avere la stessa patologia di Gianluca, che è morto per unal pancreas. E il suo primoè quello di «tutte le mattine per tanto tempo. E». Ringrazia tutti quelli che si sono stretti attorno a lui dopo l’annuncio della malattia: «Do appuntamento a tutti in un grande campo di calcio, prima o poi». E a chi sta vivendo la sua stessa malattia dice: «Forza! Non perdete la fiducia, ...