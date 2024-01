SV Darmstadt-Borussia Dortmund sabato 13 gennaio 2024 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Terzic con Sancho e Maatsen

Leggi su infobetting

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Non è stata una grandissima seconda parte di 2023 per ildi, che sembra aver accusato il fatto di aver buttato via lo schale in volata la scorsa stagione. I gialloneri si sono consolati vincendo il loro raggruppamento di Champions League, un girone complicatissimo con Milan Newcastle e Paris Saint Germain incerto fino all’ultima giornata. In campionato InfoBetting: Scommesse Sportive e