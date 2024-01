Superenalotto | numeri combinazione vincente oggi 12 gennaio 2024

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Torna l'estrazione straordinaria del venerdì per ilcon il concorso di, 12. Nessun 'sei' né '5+1'i. Laè 11-23-25-72-78-84 numero Jolly 20 e numero SuperStar 40. Cinque punti '5' hanno ottenuto una quota unitaria pari a 24.763,36 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione

Nuova Estrazione oggi , venerdì 12 gennaio 2024 , per quanto concerne i due concorsi di Lotto e Superena Lotto . Si parte questa sera alle ore 20 con ... (sportface)

In diretta i Numeri delle estrazioni del Lotto Superena Lotto di venerdì 12 gennaio 2024 . I risultati in tempo reale, con i Numeri del Lotto e del ... (ilveggente)

Come ogni martedì, giovedì e sabato tornano le estrazioni di Lotto , SuperEna Lotto e 10e Lotto . Il jackpot del superena Lotto è di milioni di ... (quifinanza)

Torna l'estrazione del venerdì Torna l'estrazione straordinaria del venerdì per ilcon il concorso di oggi, 12 gennaio 2024. Nessun 'sei' né '5+1'i. La combinazione vincente è 11 - 23 - 25 - 72 - 78 - 84 numero Jolly 20 e numero SuperStar 40. Cinque punti '5' hanno ...... dele del Million Day Estrazione Eurojackpot venerdì 12 Gennaio 2023: idi oggi 12 Gennaio Estrazioni del Lotto, dele del Million Day Estrazione VinciCasa di ...(Adnkronos) - Torna l'estrazione straordinaria del venerdì per il Superenalotto con il concorso di oggi, 12 gennaio 2024. Nessun 'sei' né '5+1'i. La combinazione vincente è 11-23-25-72-78-84 numero Jo ...Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni ...