Superato il picco più alto di influenza mai registrato | 18 | 3 casi ogni mille abitanti

AGI - Dopo il Covid, anche l'influenza inizia a segnare il passo in una stagione fin qui da record per incidenza (e conseguenti casi gravi). ... (agi)

ROMA (ITALPRESS) – In netto calo, ma sempre nella fascia di intensità alta, il numero di casi di sindromi simil- Influenza li (ILI) in Italia. L'ultimo ... (liberoquotidiano)

ROMA (ITALPRESS) – In netto calo, ma sempre nella fascia di intensità alta, il numero di casi di sindromi simil- Influenza li (ILI) in Italia. L'ultimo ... ()

'Anche se è sempre difficile fare previsioni sull'andamento della stagione, un calo così netto fa pensare che ilsia stato raggiunto - afferma Antonino Bella, responsabile della sorveglianza ...L'influenza stagionale in Italia haildi casi e ora la curva è in decrescita. Nella prima settimana dell'anno, subito dopo le festività natalizie, sono state quasi 980mila le persone colpite, circa 100 mila in meno ...La stagione influenzale ha superato il picco e il numero di casi ha cominciato a scendere. Circa 980 mila sindromi simil-influenzali sono state registrate nella prima settimana dell'anno, con un'incid ...Siamo di fronte ad una escalation di violenze che rischia di trasformarsi in tragedia. E a farne le spese potrebbero essere ...