Super-G maschile Wengen 2024 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 gennaio 2024) A che ora e come seguire il-Gdi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sono otto gli azzurri scelti per la seconda gara veloce sulla mitica pista Lauberhorn: Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Florian Schieder e Pietro Zazzi. L’uomo da battere è sempre lo svizzero Marco Odermatt, reduce dalla prima vittoria della carriera in discesa sul massimo circuito. Dietro di lui, però, sono agguerriti il francese Cyprien Sarrazin, il norvegese Aleksander Aaamodt Kilde, i canadesi James Crawford e Alexander Cameron, gli austriaci Vincent Kriechmayr e Daniel Hemetsberger, il connazionale Niels Hintermann e gli statunitensi Bryce Bennett e Ryan Cochran Siegle. L’Italia, dal canto suo, si presenta ...