Super-G femminile Altenmarkt-Zauchensee 2024 oggi in tv | orario | canale e diretta streaming

(Di venerdì 12 gennaio 2024) A che ora e come seguire il-Gdi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara recupera quella non disputata ad inizio dicembre sulla pista svizzera di St. Moritz. In Austria sono presenti nove azzurre in questa prima prova veloce del fine settimana: Marta Bassino, Federica Brignone, Nadia Delago, Nicol Delago, Sofia Ga, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner. Le assenze illustri sono quelle della statunitense Mikaela Shiffrin e della slovacca Petra Vlhova ma le avversarie per le italiane non mancano sulla pista denominata Kälberloch. Fanno paura soprattutto le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, la canadese Valerie Grenier, le norvegesi Kajsa Vickhoff Lie e Ragnhild Mowinckel, ...