Sunak | attacchi Usa-Gb contro gli Houti “necessari” E ora i “ribelli” dello Yemen minacciano ritorsioni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) I raid aerei condottiobiettivi Houthi inda Stati uniti e Regno unito sono stati "limitati,e proporzionati nell'autodifesa". E' questa la posizione di Washington e Londra, espressa nelle parole del premier britannico Rishie del presidente americano Joe Biden, dopo glieffettuati16 siti collegati aiiti e che hanno causato almeno cinque morti. Azioni condannate da Iran, Hamas, Hezbollah e naturalmente Houthi, che hanno minacciatoe hanno annunciato che non interromperanno glile navi nel Mar Rosso.Missili da crociera Tomahawk sono stati lanciati da navi da guerra statunitensi e jet americani su obiettivi in diverse ...

DIRETTA Ucraina , tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato ... (notizie)

La guerra in Ucraina, cosa c'è da sapere Mai così tantiaerei dall'inizio della guerra ...37in visita a Kiev: "Altri aiuti per 2,5 miliardi di pound"va da Zelensky Kiev: russi prepareranno offensiva militare per la rielezione di Putin. Il ministro degli Esteri lituano incontra l'omologo polacco. Respintirussi in 7 direzioni La ...Il primo ministro britannico ha rinnovato il sostegno del Regno Unito all'Ucraina. Proficuo anche il tour del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nei Paesi baltici ...AGI - L'attacco è scattato nel cuore della notte: Usa e Gb hanno colpito alcune basi degli Houthi nello Yemen con missili e attacchi con aerei. Lo scopo, ridurre la capacità militare dei ribelli soste ...