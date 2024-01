Successo per il ritorno dei Replica a Soggetto nella “casa” del teatro Caserta città di Pace

(Di venerdì 12 gennaio 2024). Dopo anni di “esilio” i nostri “” hanno ritrovato la loroildi….Lo hanno fatto giovedì 14 dicembre con una rappresentazione degna di questo meraviglioso traguardo….una trasposizione in napoletano dell’opera di un autore che fa parte ormai della storia delqual è Molière…questi ragazzi sono stati capaci, sotto la sapiente direzione di Edmondo Di Benedetto di traghettare un opera del 1673 direttamente nel terzo millennio, rendendola fruibile al pubblico come si trattasse di una commedia moderna piena di gag esilaranti e altre invece che ci fanno riflettere sulla condizione delle donne del 1600 e che purtroppo alcune donne nel mondo ancora vivono al giorno d’oggi. Gli ...

Roma, 11 gen. (askanews) – A cavallo tra la fine del 2023, anno in cui si sono celebrati i 60 anni dalla fondazione del coro “Mariele Ventre”, e ... (ildenaro)

Dopo il via libera definitivo della Camera al Piano Mattei (169, i contrari 119, gli astenuti 3) i riflettori si accendono sulla imminente ... (secoloditalia)

Milano, 12 gen. (askanews) – La Cnn conferma i raid anglo-americani in Yemen. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden – scrive il sito web ... (ildenaro)

Sofia Goggia è caduta nel superG di Altenmarkt , prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino . L’azzurra è uscita un po’ contratta dal ... (oasport)

Dall’istante in cui Beatrice Luzzi è rientrata al Grande Fratello 2023, per quanto (poco) abbiano provato a nasconderlo una parte di cast è andata ... (tuttivip)

“Ho un problema”. Papa Francesco costretto allo stop: cosa succede – Ancora problemi di salute per il Santo Padre, che il 17 dicembre ha compiuto 87 ... (tvzap)

