Subsonica | «Stavamo per scioglierci | poi ci siamo ritrovati Sanremo? La nostra canzone non è stata scelta»

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La band torna con Realtà aumentata, decimo album in studio, dopo aver scongiurato il rischio di staccare la spina: «I nostri ego si erano messi in mezzo». E sul Festival: «Non ci andremo ma la musica non è solo lì»

