Subsonica | «Realtà aumentata» è uno dei migliori album della band torinese

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dalle periferia di Torino al centromusica italiana. È questa la parabola artistica dei,che in quasi trent'anni anni di attività, hanno creato un sound inconfondibile, ipnotico e adrenalinico al tempo stesso, influenzato da ritmi underground e da linguaggi sonori sperimentali. L’humus creativo dal quale nasce laè la Torino di metà anni Novanta, quando un’ondata di licenziamentiFiat fa crollare il mito“città fabbrica” e come reazione uguale e contraria innesca una nuova energia creativa. Tra le due tendenze musicali più in voga allora, il rock e l’elettronica, nasce nel 1996 la «terza via» deidall’incontro del produttore e chitarrista Max Casacci con il frontman Samuel e l’eclettico tastierista Boosta, a cui si aggiunge la sezione ritmica ...