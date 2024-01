Stragi nazifasciste | il governo fa ricorso contro i risarcimenti alle vittime Zaratti Avs | ' Ribaltano la storia'

Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Lo Stato ostacola i risarcimenti per le stragi nazifasciste, previsti dal decreto 36 del 2022 voluto dal governo ... (liberoquotidiano)

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Quali azioni intendano intraprendere per evitare che tale atteggiamento vanifichi il diritto delle vittime dei crimini ... (liberoquotidiano)

I governi fanno le leggi e poi l’Avvocatura dello Stato cerca il modo di non seguirle. Così si potrebbe riassumere il tentativo di negare i ... (lanotiziagiornale)

"Presentiamo una interrogazione a Giorgia Meloni che ne deve rispondere di fronte alle vittime, ai sindaci dei Comuni teatro dellee delle deportazioni nel 1944, alla coscienza ...... appena appresa la notizia della morte di Ferruccio Laffi, testimone sopravvissuto alla strage di Monte Sole compiuta tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 dalle truppe, hanno espresso ...Zaratti (Avs): "Il comportamento del governo Meloni sui risarcimenti per i familiari delle vittime delle stragi naziste è gravissimo. Siamo increduli e indignati di fronte al ricorso dell'Avvocatura d ...Il Comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, si schiera a favore dei risarcimenti per la strage di Niccioleta ...