Strage di Erba | tutte le prove contro Olindo Romano e Rosa Bazzi | le intercettazioni | le confessioni | il Dna | la Bibbia e il sopravvissuto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Le, le due, il Dna, la testimonianza del, gli appunti su una. In attesa dell’udienza dibattimentale, quando i giudici della Corte d’appello di Brescia discuteranno le istanze di revisione del processo per ladi, vale la pena rileggere gli atti del processo che ha portato alla condanna diall’ergastolo per il massacro, con una spranga e coltelli, di Raffaella Castagna, del figlio Youssef Marzouk, della madre Paola Galli, della vicina di casa Valeria Cherubini e per il ferimento del marito Mario Frigerio. Le, che in questi giorni, appaiono ad alcuni il frutto di suggestioni da smontare sono state raccolte ...