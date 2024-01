Strage di Erba | la lettera di Rosa e Olindo al Tg1 | “Le nostre confessioni sono false | siamo innocenti”

(Di venerdì 12 gennaio 2024)Romano eBazzi hanno scritto unaal Tg1. «Caro direttore, prima di tutto vorrei ringraziarla per l’attenzione e la cura che sta dando alla nostra vicenda.17 anni che non abbiamo diritto di parola che nessuno ascolta quello che noi diciamo ad alta voce dal 10/10/2007 quando abbiamo ritrattato le». Questo l’inizio dellacheRomano eBazzi, in carcere per ladi, hanno scritto al Tg1, a due giorni dalla decisione della Corte d’appello di Brescia di accogliere la loro istanza di revisione del processo. Laè firmata da tutti e due ma a redigerla è statoche oggi ...

, lo spaccio di droga nella casa degli orrori. Ma la registrazioni sono sparite Sulladic'è un nuovo giallo, sono sparite le registrazioni nella casa dove sono stati commessi ...Un giallo nel giallo. Sono sparite nel nulla le intercettazioni che avrebbero potuto svelare, forse in diretta, la verità sulla strage di Erba; quella processuale, al momento, ha ...