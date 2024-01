Strage di Erba | la difesa di Rosa e Olindo | “Confessioni dettate da deficit cognitivi”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Non solo piste alternative come la faida tra gruppi di spacciatori come movente dell’eccidio die la confutazione di prove scientifiche come la macchia di sangue di una delle vittime trovata sul battitacco dell’auto diRomano eBazzi, condannati in via definitiva all’ergastolo per ladi. embed post id="1810477" Nell’aula della Seconda sezione della Corte d’appello...

Un testo in cui l'ex netturbino condannato in via definitiva con la moglie all'ergastolo per ladidell'11 dicembre 2006 veste i panni della vittima e professa l'innocenza sua e di Rosa. ...di: pochi giorni fa la decisione della Corte d'Appello di Brescia di dare il via libera all'esame della richiesta di revisione del processo. Venerdì 12 gennaio a mezzanotte su Rai 1, Tv7 ...(ANSA) - MILANO, 12 GEN - Per motivare come non fossero genuine le confessioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi (poi ritrattate) per la strage di Erba i loro difensori alla richiesta di revisione della s ...“Sono 17 anni che non abbiamo diritto di parola, che nessuno ascolta quello che noi diciamo ad alta voce dal 10 ottobre del 2007 quando abbiamo ritrattato le nostre false confessioni”. Firmando anche ...