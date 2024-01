“Stop” Propaganda Live | l’annuncio su Diego Bianchi | perché salta il programma

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “”,la puntata di stasera venerdì 12 gennaio. Brutte notizie per l’affezionato pubblico deltrasmesso da La7. Lo show di, in onda dal 2017 (800mila spettatori e share del 5,8% di media, ndr), subisce un improvviso. A farlo sapere è il sempre ben informato Davide Maggio sul suo portale. Proseguono dunque le vacanze natalizie per “”. Il talk show aveva salutato il suo pubblico lo scorso 22 dicembre e sarebbe dovuto tornare in onda proprio oggi. Ma così non sarà e il motivo è presto detto:non sta bene. Ma di cosa si tratta? Beh, prima di allarmarvi sappiate che non si tratta di nulla di particolarmente grave. Leggi ...

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - stop forzato e improvviso per 'Propaganda Live' che questa sera non andrà in onda come di consueto. La trasmissione di ... (liberoquotidiano)

Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Stop forzato e improvviso per 'Propaganda Live' che oggi, venerdì 12 gennaio, non andrà in onda come ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Stop forzato e improvviso per ‘Propaganda Live’ che oggi, venerdì 12 gennaio, non andrà in onda come di consueto. La trasmissione di ... ()

Ma perchéLive non va in onda Lo 'forzato e improvviso', si legge ancora nel comunicato, è dovuto al fatto che il conduttore Diego Bianchi è 'bloccato a letto da una forte influenza' ...forzato e improvviso per 'Live' che oggi, venerdì 12 gennaio, non andrà in onda come di consueto. La trasmissione di Diego Bianchi, bloccato a letto da una forte influenza, tornerà ...Perché Propaganda Live oggi, 12 gennaio 2024, non va in onda su La7: il motivo del cambio di programma. Tutte le informazioni ...Brutte notizie per i fan di Propaganda Live. La puntata di venerdì 12 gennaio, la prima dopo la lunga pausa delle feste, salta la messa in onda con la promessa di ritornare alla normale programmazione ...