Stop ai tirocini non retribuiti | la richiesta della Commissione Europea per eliminare questa “forma di sfruttamento”

(Di venerdì 12 gennaio 2024)ainon. E’lache ha indirizzato a tutti gli Stati membri una lettera in cui rimprovera l’assenza di un obbligo di retribuzione per stagisti e tirocinanti annunciando l’intenzione di affrontare questo problema, nei limiti delle proprie competenze. Una retribuzione che permetta ai tirocinanti di coprire almeno le spese per i trasporti, il cibo e l’alloggio:la(Instagram)LoainonNella lettera, lasi è impegnata a presentare una proposta legislativa che ...

In passato avrebbero fatto ricorso maggiormente ae contratti brevi intercambiabili e ... con il repentinoalla ricerca del lavoro, il forte aumento degli inattivi di novembre. Probabile ...Tale possibilità doveva figurare in Manovra ma poi c'è stato lo. Per i sindacati non è così ...le modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione alle professioni e dei...Obbligo di paga per i tirocinanti neolaureati, rimborso spese per i tirocini curricolari: ecco come potrebbe cambiare la normativa Ue ...Commissione chiamata a varare una direttiva ad hoc dopo il voto favorevole del Parlamento Ue Il 2024 potrebbe essere l'anno degli stagisti. La Commissione europea, infatti, è chiamata a varare una dir ...