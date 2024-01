Stoccarda | UFFICIALE | Millot rinnova fino al 2028

L'ex giocatore di Amburgo e, che in carriera ha collezionato 12 presenze con la maglia ... FOTOGALLERY Foto da X @GenoaCFC %s Foto rimanenti serie a Genoa,Spence: in prestito dal ...... i piloti ufficiali di, Pascal Wehrlein e Antonio Felix Da Costa, e i rivali di casa ... VEDI ANCHE Formula E, il calendariodel mondiale 2024 Formula E, nel 2024 ancora su Mediaset: ...Lo Stoccarda continua a fare bene e si gode la terza posizione in classifica arrivati ormai a metà campionato. Tra i nomi più in evidenza nella rosa di Sebastian.Il centrocampista del Nottingham Forest piace a Juve e Napoli. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport Deutschland' i due club sarebbero interessati al belga, che in questa stagione di Premier League ...