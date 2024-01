Stipendi colf e badanti | i nuovi aumenti 2024 e tabelle importi

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ilinizia con una manciata disugli, dovuti aiminimi retributivi siglati dalla Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo. Non c’è granché da esultare (almeno per i lavoratori): sono infatti incrementi davvero esigui, se riferiti ad un intero mese di lavoro. La percentuale di crescita stabilita nell’accordo è infatti dello +0,56% rispetto al 2023, considerando l’indice di inflazione dello stesso anno. Tradotto: unoo con pochi euro in più. Isi applicano alle retribuzioni del lavoro domestico dal 1° gennaio. ...

