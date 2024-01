Stefano De Martino smentisce il flirt con Alessia Marcuzzi

Il conduttore rimane vago sulle rivelazioni fatte dall'ex moglie in tv e sul social "Io non faccio il macellaio, non mi interessa darvi da mangiare questo tipo di cose"Deè felice di ricevere il Tapiro d'Oro. Striscia la Notizia manda in onda il servizio riguardante il conduttore 34enne , raggiunto dall'inviato Valerio Staffelli a Milano sotto la sua ...Leggi Anche Belen Rodriguez: 'Io come Ilary Blasi… Ma sono ancora in mezzo alla tempesta' Frecciatina perDeo Antonino Spinalbese 'Trovatevi qualcuno di intelligente, perché ...Tra moglie e marito non mettere il dito, anche quando si tratta di una coppia che sta divorziando a causa dei numerosi tradimenti di lui. Non solo le «12 signorine» con cui Belen ...Nella puntata di Striscia La Notizia andata in onda ieri, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro D'oro a Stefano De Martino per i presunti tradimenti dell'ex ballerino durante la sua lunga e travag ...