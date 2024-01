Stefano De Martino non smentisce la storia con Alessia Marcuzzi | ecco cosa ha detto a Striscia la Notizia

Tra moglie e marito non mettere il dito, anche quando si tratta di una coppia che sta divorziando a causa dei numerosi tradimenti di lui. Non solo ... (leggo)

L'inviato di 'Striscia la notizia' Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro aDenella puntata di giovedì 11 gennaio. L'ex ballerino e ora conduttore tv è stato accusato nei giorni dall'ex moglie Belén Rodriguez di averla tradita con diverse donne. Tra cui, ...Dee la consegna del tapiro d'oro a Striscia La Notizia . Valerio Staffelli, l'inviato del tg satirico, ha raggiunto il conduttore e ballerino per consegnarli il tapiro d'oro dopo le ...Belen Rodriguez sta trascorrendo una vacanza in Argentina e, sui social, non sembra perdere occasione per scagliarsi contro i suoi ex.L'inviato di "Striscia la notizia" Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'oro a Stefano De Martino nella puntata di giovedì 11 gennaio. L'ex ballerino e ora conduttore tv è stato accusato nei gio ...