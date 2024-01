Stefan George | la bellezza come culto Traduzione di Antonio Devicienti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Quella di(si pronuncia all’incirca ghe-ór-ghe) (Büdesheim 1868 – Minusio 1933) è ancora oggi una figura assai controversa per le sue posizioni politiche esplicitamente antimoderne in nome deldellae del glorioso passato germanico (anche se fuso con l’antichità classica) che indussero i nazisti a tentare di farne una voce ascoltata e prestigiosa a loro favore; intorno asi raccolse un gruppo di giovani intellettuali che vedevano in lui il proprio maestro spirituale – il poeta abbandonò la Germania per la Svizzera quando Hitler ebbe conquistato il potere e il suo silenzio rispondeva all’aristocratico disprezzo per ogni sorta di volgarità e compromissione con la modernità, ma è anche vero che da lui non venne mai una chiara presa di distanza dal ...