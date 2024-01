Spaventoso scontro tra due auto | le conducenti ricoverate al Goretti in codice rosso

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 Un incidente stradale tra una Citroen C3 e una Lancia Delta si è verificato questa mattina all’incrocio tra Strada Lunga e Strada Gorgolicino, nella periferia di Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, le duesono venute a scontrarsi nel crocevia all’altezza dell’entrata di un’abitazione privata, con la Citroen finita nel fosso che separa la casa dalla carreggiata. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco e di un’ambulanza del 118, i cui paramedici hanno trasferito le due donne al volante dei due veicoli, un’anziana e una giovane, inper dinamica all’ospedale Santa Mariadi Latina. Rilievi a cura della polizia locale.

incidente giovedì pomeriggio a Massa Lombarda, in via Correcchio. A scontrarsi sono state due auto, una condotta da un 36enne e una con alla guida una 60enne. Ad avere la peggio è stata ...incidente stradale oggi, nel primo pomeriggio, a Binago. Lungo via Como, sulla Statale 342, si sono scontrati un'auto e autocarro. Dopo il violento, una persona è rimasta ...L’ondata di acquisti sugli asset della Polonia, iniziata con la vittoria del centrista Donald Tusk alle elezioni di ottobre, rischia di perdere molta della sua forza a causa dello scontro in corso a ...Muro contro muro tra il presidente Andrzej Duda e il neopremier Donald Tusk sull’arresto di un ex ministro e del suo vice in Polonia ...