Sparo al veglione | affidata la perizia balistica

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - Ha chiesto e ottenuto un periodo di sessanta giorni per rispondere ai quesiti della Procura il consulente tecnico al quale è stato affidato l'incarico per lasulla scena dellodeldi Capodanno a Rosazza e sull'arma di proprietà del deputato Emanuele Pozzolo, da cui è partito il colpo che ha ferito il 31enne Luca Campana. Al Tribunale di Biella è arrivato questa mattina anche l'avvocato di Pozzolo, Andrea Corsaro, che all'uscita non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Si è saputo comunque che, esercitando un diritto della difesa, il legale ha nominato un proprio consulente che parteciperà alla. L'avvocato potrebbe aver preso anche accordi con la Procuratrice Teresa Angela Camelio per la deposizione di Pozzolo, che non dovrebbe comunque essere imminente. ...

AGI - Non una vera e propria revoca del porto d' armi , ma il " ritiro " (tecnicamente non è un sequestro) delle armi , sei in tutto, in possesso del ... (agi)

Per il parlamentare la vittima si è colpita da sola per sbaglio. Ma il ferito smentisce: "Non ho mai toccato la sua pistola" (ilgiornale)

... un uomo che ha più cognomi che idee e che è chiaramente implicato nello scandalo dellodi Capodanno ala cui partecipavano dei bambini e in cui non è scappato il morto solo per un ......e Walter Verini per il Pd hanno interrogato il titolare di via Arenula sui fatti deldi ... presenti con una folta delegazione, è al centro dell'oscura vicenda della festa finita con lo...L'esperto che valuterà traiettorie e arma avrà 60 giorni per rispondere alla Procura. Anche il legale del deputato FdI Emanuele Pozzolo ha nominato un consulente ...Ieri due interrogazioni al ministro Nordio, Matteo Renzi (Iv) e Anna Rossomando (Pd), hanno chiesto conto di alcune incongruenze ...