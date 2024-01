Sparisce la norma che prevedeva la resituzione del Reddito di Cittadinanza

(Di venerdì 12 gennaio 2024) I furbetti deldihanno vinto, non dovranno restituire i soldi che hanno intascato indebitamente dallo Stato. Parliamo di oltre un miliardo di euro di cui circa 600 milioni scoperti dalle Fiamme Gialle. L'abolizione deldi, stabilita con la legge di Bilancio 2023, ha portato con sé conseguenze inattese di cui la maggioranza non sembra essersi accorta subito.Nel pacchetto di abrogazione deldiè finito anche il reato di percezione indebita del sostegno finanziario. In pratica, chi ha percepito senza averne titolo ildifino al 2022, non potrà essere perseguito penalmente ed eventuali procedimenti pendenti saranno archiviati. Una questione che ha tutta l’aria di essere un ...

