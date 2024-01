Spa | piscina riscaldata e location da nababbi | Pd | il ritiro extra-lusso scelto da Elly Schlein

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Come spesso accade, nel Pd l'equivoco diventa cifra stilistica. Dei “Cappuccini”, spariti il misticismo e l'ambientazione claustrale, sono rimasti soltanto quelli serviti col cornetto, nel lussureggiante breakfast al ristorante stellato, accanto alla sala massaggi e latermale. E le uniche “Cinque Stelle” non son più le truppe di Conte, bensì quelle che brillano sull'insegna dello strepitoso – per l'appunto - Park Hotel dei Cappuccini, il resort di Gubbio dove, con approccio sinceramente francescano, il Partito Democratico allestisce il prossimo conclave. Sicchè proprio mentre, alla Camera, illustra la sua interrogazione su fatti di Acca Larentia e chiede al governo di «sciogliere le formazioni neofasciste» (non a torto); be', ecco il conclave. Un conclave dei bei tempi, in cui il partito squaderna i buoni ...

