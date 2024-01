Sostenibilità | ridurre l’impronta carbonica | un’App misura l’impatto degli acquisti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Per espandere e accelerare le capacità delle banche nel coinvolgere i propri utenti adopo avernetodurante le transazioni bancarie, l’italiana AWorld e la svedese Doconomy hanno realizzato una partnership per creare un “Financial Climate Engagement Journey”, un modello che faciliti un comportamento sostenibile nelle abitudini di consumo e spesa dei clienti bancari. Ne dà notizia un comunicato in cui si spiega che questa app può essere integrata in quelle bancarie digitali o in qualsiasi piattaforma che utilizza servizi di open banking e coinvolgere direttamente gli utenti che vengono anche premiati per i loro progressi. Doconomy fornisce un monitoraggio in tempo reale deldella Co2 ...