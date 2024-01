Sostegno agli Invisibili | parte il progetto a Favore degli Ultimi dell' Assessore Tursini

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L'Aquila - Presentato ieri mattina in conferenza stampa a Palazzo Margherita ildi “” del Comune’Aquila, approvato dalla Giunta Comunale, con il quale si intende promuovere gli interventi e servizi indi persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. “Il fenomenoe persone senza fissa dimora e dei nuovi poveri ha ormai rilevanza nazionale – spiega l’alle Politiche Sociali Manuela- Per questoinnovativo ringrazio il Sindaco del Comune’Aquila, Pierluigi Biondi, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Santangelo per la sensibilità dimostrata e il pieno appoggio nella realizzazione, il Dirigente ...

Ildei tifosi partenopei è fondamentale: 'Non mi sono mai nascosto, ci metto sempre la ... Ma faccio anche un appelloarbitri, i giocatori di talento vanno tutelati'. Durante quest'ultima ...... Germania, Nuova Zelanda e Corea del Sud, hanno firmato una dichiarazione congiunta diall'... Si potrebbe riassumere così la posizione del governo di Giorgia Meloni in meritoattacchi in ...All'Italia non è stato chiesto di partecipare agli attacchi in Yemen, ma non ha voluto firmare la dichiarazione degli alleati.Salute L'Aquila - 12/01/2024 17:12 - Presentato ieri mattina in conferenza stampa a Palazzo Margherita il progetto di “Sostegno agli invisibili” del Comune dell’Aquila, approvato ...