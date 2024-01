Sorprese nel televoto del GF tra Beatrice | Anita | Paolo | Sergio | Rosanna | Monia | Federico e Stefano

Leggi su biccy

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’ultimodel Grande Fratello è stato annullato per l’uscita improvvisa diLuzzi, ma una volta che l’attrice è tornata in gioco i concorrenti che erano a rischio sono finiti nuovamente al giudizio del pubblico. Ed insieme aLuzzi,Massaro,Fratello eLa Ferrera, sono stati nominati ancheOlivieri,Masella,Miele eD’Ottavi. E come sta andando questoaffollato? Stando a quello che dicono i sondaggi ci sono delle vere. Perché se sui socialnon godono della simpatia del pubblico, in realtà stanno raccogliendo diversi consensi. In quasi tutti i ...