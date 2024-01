Sorpresa; il video supera il videogioco nel mondo dell' intrattenimento

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Dopo dieci anni il mercato delgioco non è più il mercato d’di punta”, questo il titolo riportato da diverse testate in seguito al report’ERA, the Digital Entertainment and Retail Association, riguardante il mercato del Regno Unito del 2023. I dati rivelano effettivamente una crescita del mercato delquasi del 10%, per un ricavo di 4,9 miliardi di sterline, rispetto ai 4,7 miliardi ed una crescita del 2,9% delgame durante l’anno appena concluso. A dati, che rivelano in generale una crescita per l’intero mercatotrainato dal formato digitale (con l’unica eccezione dela musica, che vede una rinascita del supporto fisico), si possono combinare ...