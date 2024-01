Sofia Goggia dopo la scivolata | “Mi sentivo lenta Devo studiare per la discesa”

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è caduta nel superG di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra ha pasticciato troppe curve nella prima metà di gara e nel terzo intertempo si è inclinata troppo in un’impegnativa curva verso sinistra, scivolando a terra. Fortunatamente la bergamasca non si è fatta male, si è rialzata ed è giunta al traguardo, ma ha marcato uno zero pesante in ottica classifica di specialità e ha perso il pettorale rosso.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Sinceramentedire che già dalla prima curva, che è un piede sinistro a velocità ridotta, ho sentito che non ero scorrevole. Poi ho esagerato troppo nelle inclinazioni. L’atteggiamento non era male, ma la sciata è da rivedere dal punto di vista tecnico“. La bergamasca ...