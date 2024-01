SKY – Zielinski-Napoli | c’è ancora possibilità di rinnovo | l’Inter teme un gioco al rialzo

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L’esperto di mercato Luca Marchetti svela i retroscena:attende chechiuda con il. Il calciomercato è sempre ricco di colpi di scena e il futuro di Piotrè al centro di una trattativa avvincente tra il. Mentre il giocatore polacco sembra vicino a un trasferimento a Milano, la situazione è tutt’altro che definita, e gli appassionati di calcio tengono il fiato in attesa degli sviluppi. Il centrocampista polacco ha trascorso del tempo in trattativa con la dirigenza nerazzurra, ma al momento non ci sono accordi scritti che lo legano al. Radio Marte ha intervistato l’esperto di mercato Luca Marchetti per ottenere maggiori dettagli sulla vicenda. Nessuna Firma conAl momento, sembra che ...