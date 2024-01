Skeleton | Valentina Margaglio vola ed è seconda a St Moritz dietro l’imprendibile Bos

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dopo Igls anche St.trova un nuovo podio, il secondo consecutivo, nella Coppa del Mondo dial femminile. L’azzurra infatti èin terra elvetica al termine di una gara nella quale si è destreggiata nel migliore dei modi e conclusa in maniera perfetta. Manca ancora la prima vittoria nel massimo circuito internazionale, ma arriverà visto questo livello altissimo che sta dimostrando l’azzurra. Terza al termine della prima discesa, l’atleta tricolore è riuscita a rimontare addirittura una posizione nellarun, passando inpiazza con il secondo miglior parziale. Imbattibile ancora una volta Kimberley Bos: la neerlandese in 2’18”61 domina in lungo e in largo la prova, infliggendo 73 centesimi all’azzurra e 84 ...

Sotto la sua guida, lo skeleton azzurro ha compiuto enormi passi in avanti, avvicinando le potenze ... quest'anno c'è stata la conferma dello stesso Bagnis ai vertici e la consacrazione di Valentina Margaglio. Secondo posto in Coppa del Mondo per la pontesturese Valentina Margaglio di Andrea Mombello La pontesturese Valentina Margaglio va fortissima a Igls nella prova di Coppa del Mondo di skeleton e nel pomeriggio di venerdì ...