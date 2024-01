Skeleton | Margaglio | “Contenta per il podio | punto anche alla classifica generale”

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Sono molto. Ho fatto due discese solide, sentendo qualche problemino in spinta, ma credo si tratti soprattutto di una questione mentale,sefine ho fatto il secondo tempo”. Queste le parole di Valentinaal termine della prova di St. Moritz, chiusa con il secondo posto dietro Bos. “E’ un piazzamento importante per la, a questocomincio a darci un’occhiata, però la cosa che conta è quanto mi sto divertendo ad ogni gara”, continua l’azzurra, ora seconda incon 748 punti, prima Bos a 810. SportFace.

